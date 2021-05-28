Роструд рассказал, в каком случае время отпуска может быть изменено

График отпусков должен быть утвержден еще за две недели до наступления Нового года, а при его составлении учтено мнение профсоюза, рассказали в Роструде. И дальше каждый сотрудник обязан отправиться на отдых, а работодатель его отпустить именно в зафиксированные сроки.

"График отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя, - подчеркнули в Роструде. - В то же время изменение графика возможно по соглашению сторон". То есть сотрудник может написать заявление с просьбой о переносе времени своего отпуска. Если начальники не возражают, то в график будут внесены изменения.

"В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, с согласия работника отпуск может быть перенесен на следующий рабочий год, но в этом случае отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется", - добавили в Роструде.

Точно так же при согласии работника досрочно прервать свой отпуск он может быть отозван на работу раньше времени. "В этом случае неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год", - заверили в Роструде.

Есть и другие ситуации, при которых в график отпусков будут внесены внеплановые изменения. Например, если работник за три дня до начала отдыха не получил отпускные или его не предупредили за две недели о предстоящем отпуске. "В таких ситуациях работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести отпуск сотрудника на другой согласованный с ним срок", - отметили в Роструде.

Даже самые большие трудоголики не могут работать без отпуска два года подряд, подчеркнули в ведомстве. Работникам младше 18 лет и тем, кто занят на работах с вредными или опасными условиями труда, положено отдыхать ежегодно.

При составлении графика отпусков почетные доноры, граждане, пострадавшие от радиационных катастроф, работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет до достижения младшего из них 14 лет и еще некоторые льготные категории работников могут выбрать любое удобное им время отдыха, отметили в Роструде. В случае нарушения трудовых прав, в том числе на отпуск, ведомство рекомендует обращаться в государственную инспекцию труда. Сделать это можно и онлайн на специальном портале - Онлайнинспекция.рф.