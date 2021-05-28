РПЦ заявила о недопустимости убийства эмбрионов даже для науки

О недопустимости убийства эмбрионов даже в научных и медицинских целях завила Русская православная церковь, приняв на пленуме Межсоборного присутствия документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия".

- Как следует из названия документа, Церковь ставит вопрос перед обществом и государством о необходимости защиты жизни человека с момента зачатия до рождения, потому что эта область остается законодательно неурегулированной, - прокомментировал агентству РИА Новости представитель Русской православной церкви при Совете Европы, архимандрит Филипп (Рябых).

Он подчеркнул, что Церковь настаивает на недопустимости умерщвления эмбрионов в любых целях. "Общество должно делать все, чтобы сохранить зачатую жизнь и дать ей появиться на свет", - сказал архимандрит Филипп.

По его словам, участники пленума вспоминали принцип римского права, по которому можно было делать завещание в пользу еще не родившегося ребенка.

- Значит, еще не родившийся ребенок уже наделялся определенными правами. Понимание, что человек еще не родился, но у него уже могут быть какие-то права, существует с древности, - сказал о. Филипп, подчеркнув, что Церковь хотела бы развить эту тему. - Этот документ - приглашение общества к дискуссии о том, как мы определяем жизнь человека до рождения, как ее можно защищать, какие у нее могут быть права.

Жизнь эмбриона, убежден он, уже отличима от жизни самой женщины, хотя и тесно связана с ней, "эмбрион - не собственность женщины и не продолжение ее тела". "Церковь говорит, что ребенок в утробе женщины - уже отдельная жизнь, которая должна защищаться не только родителями, но и обществом", - отметил архимандрит.

Документ также уделяет особое внимание теме абортов. "Если рождение ребенка угрожает жизни женщины, то Церковью может быть сделано снисхождение, если женщина решится на аборт", - отметил представитель Церкви. Однако выявленные до рождения патологии у ребенка не считаются безусловным оправданием для аборта.

Вся эти темы были затронуты еще в принятой 20 лет назад "Социальной концепции Русской православной церкви.

- Но технологии развиваются, - подчеркнул митрополит Филипп. - И все больше распространяется практика использование абортивного материала для научных целей, медицины, косметологии, создаются целые индустрии в этой области. С позиции Церкви лишение жизни одного человеческого существа даже ради лечения других людей, недопустимо. Можем ли мы допустить убийство одного человека для того, чтобы спасти другого? Это, конечно, риторический вопрос.

Особенно Церковь настроена против развития коммерции на эмбрионах и абортах ради получения "материала" для последующего использования в различных целях.

- Надо искать альтернативные пути развития медицины и науки, исключающие убийство человеческих существ, даже на стадии эмбрионального развития, иначе наше общество превратится в людей, пожирающих себе подобных, и придет к обесцениванию человеческой жизни, - уверен архимандрит Филипп.

В принятом Межсоборным присутствием документе также не поддерживаются генетические манипуляции с эмбрионами, направленные на "улучшение" зародыша - выбор цвета глаз, волос, пола или других характеристик. "При этом, если наука будет способна лечить эмбрион от генетических болезней, например, таких как синдром Дауна, то такие достижения в медицине могут иметь большое значение для сохранения жизни от зачатия до рождения", - подчеркнул собеседник агентства.