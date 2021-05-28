Русская православная церковь намерена отказаться от благословения оружия

Русская православная церковь, благословляя христиан на исполнение воинского долга, намеревается отказаться от благословения оружия. Документ об этом принял пленум Межсоборного присутствия, закончившегося сегодня в Москве. Новость сообщил агентству РИА Новости член, представитель русской православной церкви при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).

Документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" был подготовлен комиссией по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума, сделанному в 2017 году, и представлен на широкое обсуждение на общецерковных ресурсах в интернете.

"В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку - воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет", - уточнил архимандрит Филипп.

Но при этом, по его словам, "оружие может окропляться святой водой - как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность".

В пленуме Межсоборного присутствия принимал участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, архиереи, священнослужители, монашествующие и миряне. Межсоборное присутствие разрабатывает важнейшие церковные документы для последующего их рассмотрения на Архиерейском соборе. Ближайший собор предварительно намечен на ноябрь 2021 года.