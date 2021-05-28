Рынки поднимут рубль на психологически важную высоту

Последние пару недель ситуацию на глобальных рынках трудно назвать спокойной, однако значимого движения в какую-либо сторону тоже не просматривается. Такое впечатление, что исчезли фундаментальные драйверы, которые могли бы обеспечить движение вверх или коррекцию вниз.

Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин описал ситуацию на мировых ранках и не исключил преодоления курса рубля важного психологического порога:

- На рынках развитых стран ситуация, в основном, не меняется. Деньги по-прежнему вливаются в экономику и оседают на фондовых рынках. Денежно-кредитная политика остается сверхмягкой. Сигналы о вакцинации дают повод к ослаблению ограничительных мер. И экономика постепенно оживает.

Только разговоры об инфляции вышли на первый план в экономических новостях и оценках аналитиков. Индекс цен в производственном секторе от ISM (Institute for Supply Management) растет уже три месяца подряд и достиг рекордного уровня за последние десять лет. Это дало повод некоторым чиновникам Федрезерва США заговорить о необходимости скорого пересмотра денежно-кредитной политики.

Однако на прошлой неделе рыночный индикатор инфляционных ожиданий снизился на рекордную с 2020 года величину. Этому способствовал разворот вниз цен на сырьевые активы, которые росли весь прошлый год практически беспрерывно.

ФРС США успокаивает инвесторов, утверждая, что разгон инфляции временное явление. Однако продолжение политики слабого доллара дает шанс продолжению роста сырья и ускорению инфляции. Так что неопределенность на глобальных рынках сохранится, пока экономика не подаст более конкретные сигналы.

В России торги проходили довольно оптимистично. Основной индикатор Московской биржи - индекс IMOEX вырос на этой неделе на 1,5 процента. В целом российский рынок торгуется в том же ключе, что и все развивающиеся рынки, но есть и свои драйверы роста. Прежде всего, рост цен на нефть и укрепление рубля.

Нефть почуяла рост спроса

На прошлой неделе цена нефти снизилась на информации о продвижении в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном.

Она может открыть путь к отмене санкций и запустить на мировой рынок около 600 тысяч иранских баррелей в день. Цена сорта BRENT упала на 7,6 процента.

Но затем данные о сокращении запасов сырой нефти и дальнейшие признаки роста спроса в США уменьшили опасения по поводу перспективы увеличения поставок из Ирана. Фьючерсы на сорт WTI в Нью-Йорке поднялись до 66,43 доллара за баррель, на BRENT подорожали до 69 долларов.

По данным отчета Управления по энергетической информации (EIA), на прошлой неделе запасы сырой нефти в США упали до самого низкого уровня с конца февраля. Также сократились запасы бензина и дистиллятов. Показатели спроса на топливо в США продолжают указывать на возврат к нормальному уровню ее потребления.

Даже авиатопливо - наиболее пострадавшая от пандемии часть нефтяного рынка - демонстрирует признаки оживления. В аэропортах США наблюдается наиболее активный с момента локдаунов пассажиропоток.

Рубль готов к рекорду

Рубль за неделю немного укрепился. Пара USD/RUB подешевела на 0,64 процента, опустившись до 73,37. А пара EUR/RUB снизилась до 89,55.

Но пик налоговых платежей экспортерами пройден, поэтому рубль будет более чувствителен к колебаниям нефтяных цен и геополитическим факторам.

В нефти перспективы сохранения высоких цен, в целом, хорошие. А в геополитике была озвучена дата предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. Что выступает фактором некоторой стабильности и поддержит рубль.

Техническая картина в паре USD/RUB показывает, что если уровень 73 будет пройден вниз, то мы на следующей неделе увидим доллар по 72,6 рубля. К евро рубль может укрепиться до 88,7.