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Рубрика: Власть

В непростой письменной форме

Счетная палата проверила, как министерства отвечают СМИ и гражданам
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Счетная палата обнаружила рост открытости федеральных министерств и ведомств, причем не только гражданских, но и силовых. В третьем исследовании на эту тему (СП проводит его с АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений) максимальную из возможных оценок получили Росавтодор, Росреестр и Росстат, в прошлом году таких ведомств не было. Работа с журналистами стала единственным из семи исследованных параметров открытости (сайты, реагирование на запросы, соцсети, общественные советы и др.), по которому Счетная палата не увидела улучшений.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Если в 2020 году 22 ведомства ответили в гарантированный законом срок (семь дней) на все заданные в рамках эксперимента запросы СМИ, то в 2021 году - 17 ведомств. Чтобы понять ответы на запросы, касавшиеся нацпроектов, нужно в среднем иметь за плечами аспирантуру или второе высшее образование (по шкале сервиса "Понятным языком"). В целом число ведомств, которые дали качественные ответы, выросло за год с четырех до 12.

Фото: РИА Новости
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Чуть лучше дела с ответами на запросы граждан. В сокращенный срок (до 15 дней) ответ на экспериментальные запросы прислали 24 ведомства, сразу же в день отправки ответили, причем понятным языком, Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование, а за два дня прислали ответы Росрезерв и Росздравнадзор. Шесть ведомств (Россотрудничество, Казначейство, Росгидромет, Роструд, Росавиация и минкультуры) прислали ответ ровно через отведенные законом 30 дней. Из 63 ответивших 42 ведомства ответили на все три вопроса (в 2020 году - лишь 18). Три ведомства не дали ни одного внятного ответа. Например, из МИДа пришло объемное письмо со сведениями, не относившимися ни к одному из пунктов запроса, указывает СП.

При всей условности рейтинг показывает пестроту открытости ведомств. Так, Ростуризм и Роспатент оказались ближе к концу списка рядом с по определению более закрытыми Росфинмониторингом и ФСИН. Большинство ключевых экономических ведомств расположились в середине списка.

В прошлом года глава СП Алексей Кудрин докладывал президенту, что своевременно отвечает на запросы журналистов только треть ведомств, на запросы граждан - менее половины. Развитие открытости СП обсуждала с представителями ведомств после того, как на это поручил обратить внимание вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Впервые три ведомства показали высокую открытость по всем направлениям - это Росстат, Росреестр и Росавтодор 

Этим методологическим и консультативным взаимодействием Счетная палата объясняет тот факт, что 62 из 70 ведомств улучшили свои позиции в рейтинге открытости, а число ведомств с высокой степенью открытости выросло с трех до 21. В категории с низкой степенью открытости осталось лишь девять ведомств, причем ни одно не получило самого низкого рейтинга, хотя в прошлом году таких было семь. Ожидаемо лидерами по "закрытости" оказались силовые ведомства, но и у них оценки в исследовании 2021 года выше, чем в 2020-м.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Игорь Зубков

Вместе с тем рейтинг основан во многом на формальных показателях. После выхода поручений произошел взрывной рост ведомств с высокими оценками по направлению "открытые данные", потому что для этого было достаточно подгрузить некоторое количество наборов данных на сайт и корректно оформить три из них, имеющих практическую применимость. Со следующего рейтинга СП намерена сделать акцент на качестве. "То, что ведомства показывают хорошую динамику, внушает уверенность, что можно идти дальше, оценивать не только по формальным критериям", - отметил директор департамента внешних коммуникаций СП, редактор доклада Павел Демидов.

От правительства СП ждет, что снова появится ответственный за открытость в Белом доме (правкомиссия по развитию Открытого правительства упразднена в 2018 году), а также что единые кураторы этой темы будут назначены в каждом ведомстве. Если такая централизация не состоится, это существенно ограничит развитие открытости государства, уверены в Счетной палате.

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