Сергей Шойгу поздравил юнармейцев с 5-летием движения

Новости

В центре Москвы памятник Крылову травмировал мужчину 16:05
Лучшим фельдшером скорой помощи Москвы стал Владимир Репин 16:03
Фильм о соблюдении закона о животных на местах вышел в Сети 16:02
Петербуржцам разрешили выбирать вакцину от COVID-19 15:47
Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку 15:42
Япония продлила режим ЧС до 20 июня 15:38
Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями 15:33
Литва высылает двух белорусских дипломатов 15:20
Академик РАН объяснил, почему люди стали жить дольше 15:12
Авторы "РГ" и "Родины" ответили на вопросы ульяновских студентов 15:08
По автомобилю каршеринга пришлось открыть огонь 15:05
В Форосском парке установили памятник герою войны Терлецкому 14:53
Два года проведет в колонии общего режима юрист Денис Юшинский 14:51
Посол РФ: Москва обеспечивает консульскую поддержку Сапеге 14:50
В Красноярском крае подготовят план развития столицы русской Арктики 14:50
Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан 14:46
Ходовые испытания АПЛ "Новосибирск" начнутся в июне 14:33
Раненная под Нантом сотрудница полиции находится в критическом состоянии 14:32
Пожилая женщина напала на омскую журналистку в прямом эфире 14:23
Льготная аренда жилья появится еще в двух городах 14:21
Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение 14:21
Жители Таджикистана осуждены за попытку теракта в Москве 14:19
Собянин: Москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады 14:15
Запуск льготной аренды жилья не повлияет на рыночные цены 14:14
Посол РФ призвал не политизировать отмену рейса Austrian Airlines 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
28.05.2021 15:02
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу поздравил юнармейцев с 5-летием движения

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл Всероссийский юнармейский форум "Дай пять!". Он приурочен к пятилетию молодежного военно-патриотического движения и проходит на базе учебно-методического центра "Авангард".

Прежде всего глава военного ведомства зачитал юнармейцам приветствие президента РФ Владимира Путина. Министр также напомнил, что за пять лет Юнармия стала одним из самых массовых и авторитетных молодежных движений страны, насчитывающим 810 тысяч участников. "Почти ни одно значимое мероприятие, как министерства обороны, так и субъектов Российской Федерации не проходит без вашего участия. Более 2,5 тысячи юнармейцев поступили в военно-учебные заведения, выбрали для себя профессию защищать Родину", - сказал Шойгу.

На Урале установят мемориал 13-летнему герою-юнармейцу

Он напомнил, что юнармейцы задействованы в работе по увековечению памяти защитников Отечества и возрождению традиций тимуровского движения. Они участвуют в парадах Победы и конкурсах Армейских международных игр. Благодаря участникам движения имена более 300 тысяч фронтовиков пополнили мемориал "Дорога памяти". Там хранятся данные обо всех участниках Великой Отечественной войны, независимо от их государственной принадлежности - таковых насчитывается 34 миллиона.

"Юнармейцами покорен Северный полюс и Эльбрус, исследованы культурные и природные памятники островов Финского залива, Большой Курильской гряды, курганы Тывы, исторические объекты Крыма и другие удивительные места нашей необъятной Родины", - перечислил Сергей Шойгу различные заслуги участников движения.

Всероссийский молодежный форум "Дай пять", который продлится три дня, собрал более полутысячи юнармейцев из 85 регионов России - от Калининграда до Камчатки. Им есть чем поделиться друг с другом. К примеру, ребята из ульяновской школы юного техника "Юнтех" собираются представить на выставке "Армия-2021" свой уникальный беспилотник с изменяемым профилем крыла.

По словам Артема Гирского, такая конструкция позволяет изменять летные характеристики дрона прямо в небе и не требует наличия предкрылков, элеронов и закрылков. "Этот беспилотник пока что будет создан лишь с целью демонстрации возможностей уникального инновационного крыла", - пояснил юнармеец. Если испытания увенчаются успехом, то можно будет думать о возможном внедрении этого крыла в конструкцию военных и гражданских дронов.

Важно отметить, что ульяновское отделение Юнармии оборудовано по последнему слову техники, что и позволяет создавать ребятам такие сложные изделия. "Мы обладаем большим количеством 3D-принтеров, также у нас есть несколько станков для лазерной резьбы и гравировки, шлифовальные станки, станки для работ по дереву и станки для сверления", - поделился Артем Гирский.

Минобороны создаст портал с документами о всех войнах с участием России

Что же касается учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", где организован форум "Дай пять!", то его директор Дарья Борисова рассказала, что свыше 15 тысяч юнармейцев из Москвы и Московской области прошли там курс начальной военной подготовки. "В ходе сборов, которые длятся пять дней, старшеклассники осваивают общую программу по строевой, огневой, тактической, медицинской и физической подготовке, а также узкоспециализированные занятия в соответствии с родами и видами войск", - отметила Борисова.

По ее словам, в "Авангарде" ребята тренируются прыгать с парашютом, стрелять из оружия в мультимедийном, практическом и пневматическом тирах, управлять автомобильной техникой, конструировать и программировать роботов, моделировать условия боя с помощью VR - технологий. "Материальная база центра позволяет курсантам максимально прокачать все навыки и умения по начальной военной подготовке", - подытожила Дарья Борисова.

Власть Безопасность Правительство Минобороны РГ-Видео

Главное сегодня

Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ
Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности