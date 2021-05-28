Северокорейцев призвали подготовиться к тайфунам и наводнениям

Граждане Северной Кореи должны сплотиться в преддверии тайфунов и наводнений. Готовиться к этим стихийным бедствиям нужно так, словно они произойдут уже завтра.

Об этом пишет центральная газета КНДР "Нодон синмун", призывая жителей страны работать сообща и предпринять все необходимые меры по минимизации ущерба. Отмечается, что особая роль в этом процессе ложится на Национальный комитет по стихийным бедствиям, пишет ТАСС.

Напомним, в 2020 году сельское хозяйство Северной Кореи, как и экономика в целом, серьезно пострадали от обрушившихся на страну тайфунов и наводнений. Ущерб от непогоды вместе с эффектом от международных санкций и пандемии COVID-19 оказался настолько мощным, что северокорейские власти признали провал предыдущего пятилетнего плана экономического развития КНДР.