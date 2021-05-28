Шойгу обсудил с главой минобороны Армении ситуацию в Карабахе

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел рабочую встречу со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.

Министр отметил, что военные ведомства двух стран укрепляют военное взаимодействие, как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего - ОДКБ.

На встрече Серей Шойгу поздравил главу военного ведомства Армении и весь армянский народ с государственным праздником - Днем Республики. Он отметил, что отношения между Арменией и Россией по-прежнему находятся на очень высоком уровне и стратегическое партнерство развивается и углубляется.

В частности, успешно реализуются соглашения о создании Объединенной группировки войск РФ и Армении, а также Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности. По словам Шойгу, показателем высокого уровня двустороннего сотрудничества является функционирование в Армении 102-й российской военной базы. Наличие базы Россия рассматривает как важный фактор обеспечения региональной безопасности.

Шойгу также отметил, что будет рад видеть Вагаршака Арутюняна в июне на IX-й Московской конференции по международной безопасности. "В августе - сентябре ждем представителей Республики Армения на Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2021", - сказал Шойгу.

Также российский министр предложил обсудить на встрече вопросы региональной безопасности, связанные с работой российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе и "все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент".