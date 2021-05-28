Sony опубликовала почти 20-минутный ролик Horizon Forbidden West

Компания Sony на онлайн-мероприятии State of Play представила новый геймплейный трейлер Horizon Forbidden West.

На протяжении почти 20 минут разработчики демонстрируют, как изменился игровой процесс и каким новым трюкам научилась Элой.

Как гласит синопсис под видео, в новой части постапокалиптического боевика главная героиня отправляется в приключение по опасному миру Запретного Запада, который скрывает новые загадочные угрозы.

Дата релиза до сих пор держится в секрете, выход запланирован на PS4 и PS5.