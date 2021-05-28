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Sony опубликовала почти 20-минутный ролик Horizon Forbidden West

Текст:   Богдан Бобров
28.05.2021,  
10:41
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Компания Sony на онлайн-мероприятии State of Play представила новый геймплейный трейлер Horizon Forbidden West.

На протяжении почти 20 минут разработчики демонстрируют, как изменился игровой процесс и каким новым трюкам научилась Элой.

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Как гласит синопсис под видео, в новой части постапокалиптического боевика главная героиня отправляется в приключение по опасному миру Запретного Запада, который скрывает новые загадочные угрозы.

Дата релиза до сих пор держится в секрете, выход запланирован на PS4 и PS5.

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Фото: Samsung
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