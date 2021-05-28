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28.05.2021 17:54
Рубрика: В мире

Спецслужбы Болгарии предупредили об аферистах, представляющихся генералами НАТО

Текст: Александр Гацак (София)

В департаменте МВД Болгарии по борьбе с организованной преступностью предупредили об африканских аферистах, ради наживы представляющихся одиноким женщинам генералами НАТО. Мошенники ведут свою деятельность в социальных сетях.

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"Выбор падает на женщин в возрасте, у которых есть фото в общем доступе, и по этим снимкам очевидно, что у них нет партнера, - рассказал в интервью БНР начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями Владимир Димитров. - Им рисуют красивую картину американского генерала, который уже пять лет в Афганистане или какой-нибудь другой стране, и он ищет женщину, с которой бы он жил после окончания военной службы".

В департаменте заявили о массовости подобных афер - в МВД республики почти каждую неделю обращаются обманутые таким образом болгарки. Обычно начальная сумма, которую жулики пытаются выудить из одиноких женщин, составляет несколько сотен евро.

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