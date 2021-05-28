Спикер парламента Киргизии рассказал о роли русского языка и СМИ

Русский язык останется официальным языком Киргизии. Об этом заявил на встрече с генеральным директором "Российской газеты" Павлом Негоицей и международным обозревателем Владимиром Снегиревым спикер парламента республики Талант Мамытов. "Так было и останется впредь", - заверил он собеседников, подчеркнув, что политическое руководство делает для сохранения русского языка в стране все возможное.

Как полагает Талант Мамытов, Россию и Киргизию связывает не только многовековая дружба и общность культур. Спикер подчеркнул особую роль русского языка в сохранении и укреплении сотрудничества между странами. Тот факт, что граждане республики владеют русским языком, помогает им успешно интегрироваться в России, куда направляется основной поток трудовых мигрантов из Киргизии. Этим спикер объяснил и растущее стремление жителей страны к изучению русского языка.

Собеседники затронули и тему русскоязычных СМИ в Киргизии. Участники встречи обсудили необходимость увеличения присутствия "Российской газеты" в республике. По мнению Таланта Мамытова, несмотря на постепенное смещение аудитории в интернет-пространство, печатное слово остается для многих киргизстанцев определяющим.

После конституционной реформы, проведенной в Киргизии несколько недель назад, спикер парламента считается вторым лицом в государстве.