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Рубрика: Общество

Священникам могут запретить быть актерами, судьями и прокурорами

Текст: Елена Яковлева
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Некоторые занятия могут стать запретными для священников, если так решит Архиерейский собор. Пленум Межсоборного присутствия, обычно готовящий документы для Собора, одобрил сегодня документ "О светской трудовой деятельности священнослужителей", в котором запретными занятиями для священников названы актерская деятельность, шоу-бизнес, а также работа в прокуратуре и суде.

- Документ устанавливает те сферы занятости которые неприемлемы для священнослужителей - например, актерская деятельность или шоу-бизнес, - пояснила РИА Новости член Межсоборного присутствия, руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). - Священник также не может работать, например, в светском суде или в прокуратуре, что, очевидно, противоречит самой сути пастырской деятельности. Что касается замещения должностей государственного или муниципального служащего, то священник не только в силу принятого документа, но и в силу российского законодательства не может занимать эти должности, поскольку Федеральный закон о госслужбе запрещает лицам, участвующим в управлении религиозными и иными некоммерческими организациями, замещать должности госслужащих.

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