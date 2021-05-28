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28.05.2021 12:32
Рубрика: Экономика

Трутнев поручил усилить работу с территориями опережающего развития

Текст: Елена Березина
Развитие территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке ухудшается, главы регионов и Минвостокразвития должны усилить работу в этом направлении, заявил вице-премьер - полпред президента Юрий Трутнев на коллегии ведомства.

Количество новых инвесторов, привлекаемых в ТОРы с 2019 по 2020 год, снизилось на 30%. В 2019 году 95 новых резидентов в территориях опережающего развития, в 2020 году - 67.

Фото: Вера Костамо/РИА Новости
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"За первые 5 месяцев 2021 года ситуация еще более удручающая. Всего 13, - рассказал Трутнев.- Примерно такая же тенденция и по инвестором свободного порта Владивосток. За первые 5 месяцев 2021 года удалось привлечь 37 резидентов, при этом 91 соглашение расторгнуто. Я не считаю, что есть что-то криминальное в расторжении. Мы принципиально создавали свободный порт Владивосток в режиме "открытых дверей". Исходили из того, что любой инвестор, который хотел бы заявиться в качестве резидента, который хочет создать новые рабочие места, новый какой-то кусочек экономики, мы должны открывать ему двери, а не проверять, исследовать и так далее. Поэтому какое-то количество проектов, которые не состоятся, в любом случае будут происходить, ничего страшного в этом нет. Но входящий поток всегда должен быть больше. Мы обязаны добиваться того, что если 90 соглашений расторгнуто, то значит 200 должно быть заключено, а не 31".

Трутнев обратил внимание, что пандемия, ограничения, связанные с коронавирусом, и реформа институтов развития сказались на связи с инвесторами. Реже стали проходить встречи как очные, так и по видеоконференцсвязи.

"Это значит, что мы перестали своевременно и в необходимом объеме получать обратную информацию, то есть мы перестали досконально знать, какие проблемы существуют при реализации каждого инвестиционного проекта. У этого процесса есть последствия", - подчеркнул он.

Вице-премьер призвал восстановить постоянный контакт с инвесторами, добиться сопровождения и помощи по отношению к каждому инвестиционному проекту.

"Я прошу, даже, уж извините, поручаю, Министерству развития Дальнего Востока и Арктики разработать целевые показатели по каждой территории опережающего развития по каждому региону, вместе с губернаторами обсудить. Целью этих показателей должно быть достижение показателей темпов роста экономики не ниже 7-8% в год. Только при этих показателях люди почувствуют, что жизнь действительно улучшается", - отметил зампред правительства.

Трутнев рассказал, что сейчас на Дальнем Востоке реализуется более 2600 инвестиционных проектов. Более 30% иностранных инвестиций в РФ приходится на Дальний Восток. На каждый вложенный в ДФО бюджетный рубль приходится 31 рубль частных инвестиций.

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При этом остро стоит вопрос строительства инфраструктуры для резидентов ТОР. "Здесь, к сожалению, ритмичности работы и своевременности строительства в соответствии с соглашениями пока достичь не удалось. По 53 объектам из 116 объектов работа идет с отставанием от графика", - подчеркнул Трутнев.

Медленно развиваются ТОР на Камчатке, в Еврейской автономной области и в Комсомольске-на-Амуре. "Хотелось бы напомнить, что мы ни одну территорию не создавали решением в Москве. Сеть территорий опережающего развития - это предложения губернатор, предложения бизнеса. Коллеги, за свои предложения нужно отвечать. Я настоятельно прошу губернаторов добиться того, чтобы все территории опережающего развития, которые вы заявили, по которым было принято решение правительства, работали", - отметил вице-премьер.

"Инфраструктура для инвестиционных проектов должна строиться в срок. Мы приняли решение и обсудили его вместе с министром - функции строительства и соответствующего финансирования мы отправим в регионы. Потому что количество объектов растет. И контролировать строительство более ста объектов, сидя в Москве, невозможно. Этим должны заниматься губернаторы регионов, работать с подрядчиками, ежедневно контролировать, как идет работа по развитию экономики", - сказал он.

Экономика Правительство Минвостокразвития

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