Ученые: Изменение климата может оказаться выгодным для России

Усилия мирового сообщества по борьбе с изменением климата под влиянием парниковых газов и переход на низкоуглеродную экономику могут противоречить глобальным интересам России, однако для точного моделирования ситуации не хватает данных. Такую точку зрения высказали ученые, принявшие участие в низкоуглеродном диалоге "Сколково" "Моделирование сценариев декарбонизации и адаптации: роль в принятии политических и экономических решений".

"Изменение климата - это не только зло, пожары и наводнения, - сказал руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Росгидромета, профессор Олег Анисимов. - Есть и позитивные изменения. Огромные расходы Россия несет на содержание северных территорий. При повышении температуры они сократятся. Лесная зона, наоборот, расширится, проникнет дальше на север. Увеличиваются территории, где можно вести устойчивое сельское хозяйство".

При этом возникают и опасные явления, добавил он. Рост полноводности рек может привести к увеличению числа наводнений. Однако ущерб от них можно сократить, если перенести населенные пункты из пойменных участков на более высокие. Таяние вечной мерзлоты приводит к ослаблению фундаментов построенных в арктической зоне зданий, это тоже создает риски. Но такое явление можно предусмотреть, заранее предпринять необходимые меры для предупреждения катастрофических последствий, считает Анисимов.

"Возможно, потепление на четыре градуса нам в отличие от Европы выгодно. Сложности, безусловно, возникнут, но преимущества могут оказаться более весомыми, - резюмировал он. - К сожалению, детальных подсчетов никто не проводил, есть только отдельные разрозненные работы. Принимая решения по участию в международных климатических проектах, нам надо учитывать баланс новых рисков и возможностей. Нужен научно обоснованный подход, а не спонтанные решения".

Позволить оценить такой баланс могли бы математические модели, отражающие климатические изменения, но для их создания исследователям не хватает данных, признал нобелевский лауреат, генеральный директор "Центра энергоэффективности - ХХI век" Игорь Башмаков.

По его мнению, точных климатических сведений в России становится все больше, однако зачастую даже Росстат не раскрывает всю информацию, относя ее часть к сведениям, составляющим коммерческую тайну.

"Наибольшие проблемы связаны с региональными аспектами и отдельными производствами, - отметил Башмаков. - Из-за отсутствия таких данных нельзя построить модели, подсчитать выбросы в регионах. Потребность в исходных данных даже на уровне отдельных компаний или промышленных установок растет в геометрической прогрессии".

Такие исследования нужны не только людям науки или государству. Компании, которые хотят подсчитать свой углеродный след, тоже не могут этого сделать, уверен Башмаков. Пока не будет налажен эффективный сбор дополнительных данных, качественно выполнить расчет таких параметров будет невозможно.

Пока ученые России думают, где бы добрать недостающих сведений для построения моделей, их европейские коллеги выполнили уже серию таких расчетов.

Например, модель JRC PESETA IV показала, что глобальное изменение климата может обернуться для жителей ЕС ежегодными потерями благосостояния на 175 миллиардов евро к 2100 году.

"Если изменения климата все-таки произойдут, но общество найдет способы к ним адаптироваться, потери буду заметно ниже - 42 миллиарда евро, - уточнила академический директор Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Татьяна Митрова. - Всего же при негативном сценарии ущерб может достигнуть 5 триллионов евро в год. Моделирование последствий изменения климата демонстрирует четкое разделение между севером и югом ЕС, при этом южные регионы Европы пострадают в гораздо большей степени из-за экстремальной жары, нехватки воды, засухи, лесных пожаров и потерь в сельском хозяйстве".