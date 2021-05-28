Украина внесла в "черный список" еще 7 артистов из РФ

Министерство культуры Украины обновило список лиц, которым запрещен въезд в незалежную, добавив в него еще семь артистов из России. Соответствующая информация появилась сегодня на сайте украинского ведомства.

В обновленный список вошли актеры Евгений Александров и Вера Алентова, пианист Яков Окуль, композитор Игорь Бриль, певица Эльвира Тугушева, глава Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия и оператор этого фонда Денис Каганец.

На сегодняшний день в этом перечне украинского Минкульта находится 199 человек. Ранее в мае в этот список включили режиссера и актрису Веру Соколову, актеров Александра Зачиняева, Валерия Карпова, Ивана Соловьева, композитора Евгения Ширяева и оператора Леонида Рудкевича.