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28.05.2021 17:26
Рубрика: В мире

В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

Текст: Алексей Чуриков

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича в связи с инцидентом с государственным флагом республики на чемпионате мира по хоккею. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры, действия представителей латышских властей являются надругательством над государственной символикой Беларуси и унижением национального достоинства граждан республики.

Фото: twitter/raivis_spalvens
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События в Риге в белорусском ведомстве расценили как тяжкое преступление против интересов Беларуси. "Генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности, по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси", - приводит агентство заявление генпрокуратуры. Дело в настоящий момент направлено в республиканский Следственный комитет для проведения предварительного расследования.

Как отметили в ведомстве, преступные действия латышских властей выразились в публичном снятии, а затем и замене государственного флага Беларуси, установленного в центре Риги в связи с участием команды республики в мировом первенстве по хоккею.

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