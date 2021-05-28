В Бразилии при пожаре в ковидной больнице погибли 4 человека

Не менее четырех человек погибли в бразильском городке Аракажу при пожаре в больнице, передает РИА Новости. Еще несколько человек госпитализированы с ожогами. Медучреждение было специализированным, для пациентов с COVID-19.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы оказать помощь пациентам и членам семей жертв пожара, произошедшего сегодня в больнице Нестор Пива​​​. Мы глубоко сожалеем о потере четырех пациентов", - так прокомментировал случившееся в своем Twitter городской глава Эдвальду Ногейра.

Причины пожара пока неизвестны. Сообщается, что в отделении находились около 60 пациентов.