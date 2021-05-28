В Эстонии предлагают объединить посты президента и премьера

В Эстонии вновь поднимается вопрос о необходимости объединить посты президента и премьер-министра республики.

Во влиятельной газете "Ээсти Пяйвялехт" вышла статья почетного председателя Партии реформ Сийма Калласа на эту тему. Политик считает, что объединение двух должностей является целесообразным для маленькой страны. "Маленькая страна. Одним черным автомобилем меньше. И тогда, разумеется, президента-главу правительства можно было бы выбирать напрямую. Просто и ясно", - написал он.

Каллас указал на то, что нынешняя система делает избрание президента сложной политической задачей, поскольку для этого требуется не менее 68 голосов в Рийгикогу или 105 голосов - в Коллегии выборщиков.

Напомним, что Каллас уже не первый раз поднимает вопрос объединения в Эстонии постов президента и премьер-министра.