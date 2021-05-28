В Госдуме предложили ввести ставку НДФЛ в 6% для работающих студентов

Для работающих студентов следуют ввести такую же льготную ставку подоходного налога, как и для самозанятых. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев.

Предложение он отправил главе Минобрнауки Валерию Фалькову, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что студенты нередко подрабатывают - это им в числе прочего позволяет платить и за образование. Как правило, они оформляются по стандартному трудовому договору или по договору гражданско-правового характера и платят НДФЛ по стандартной же ставке в 13%.

Депутат предложил для студентов ввести льготную ставку в 6%, если они оформлены по таким договорам.

Сухарев напомнил, что есть льготная категория работников - самозанятые, которые уплачивают в казну налог в 4-6% (в зависимости от того, оказывают услуги юрлицам или гражданам). К ним он и предложил приблизить в налоговом плане студентов, которые совмещают трудовую деятельность с учебой в средних специальных или высших учебных заведениях.