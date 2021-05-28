В Японии опасаются появления "токийского олимпийского штамма" коронавируса

Проведение Олимпийских игр в условиях пандемии, когда в Токио съедутся представители более 200 стран, создает условия для возникновения нового "токийского олимпийского штамма" коронавируса. С таким предупреждением выступил известный японский доктор, председатель Союза Врачей Японии Наото Уэяма, сообщает The Washington post.

Врач неоднократно высказывал тревогу по поводу решения не откладывать и провести Олимпийские игры в Токио в июле, несмотря на рост заболеваемости в стране и растущую нагрузку на систему здравоохранения.

"Опасно проводить Олимпийские игры здесь, в Токио, в июле этого года", - цитирует издание выступление врача на пресс-конференции. Он пояснил, что люди, приезжающие в Японию из более чем 200 стран по всему миру, привезут "все различные мутантные штаммы вируса, которые существуют в разных местах, и они будут сосредоточены и собраны здесь, в Токио." Уэяма не исключает, что в результате может появиться "токийский олимпийский штамм вируса".

В Японии, пишет издание, наблюдается один из самых медленных темпов внедрения вакцины против коронавируса среди развитых стран. Только 2,3 процента населения из 125 миллионов человек полностью вакцинированы.

В то же время правительство Японии и Международный олимпийский комитет настаивают, что они следуют всем протоколам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения, таким как требование строгого тестирования и социального дистанцирования. Зрителям не будет разрешено выезжать из-за рубежа для участия в мероприятии, и правительство еще не объявило, будет ли разрешено гражданам Японии присутствовать на трибунах.