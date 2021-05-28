В Индии зарегистрированы случаи заражения опасной "желтой плесенью"

В настоящее время пациент проходит лечение в больнице. Единственным средством лечения "желтой плесени" является инъекция амфотерицина В, который является противогрибковым препаратом широкого спектра действия. Им также лечат и "черную плесень".

В серьезных случаях заболевание "желтой плесенью", развивающееся на фоне пониженного иммунитета у больных COVID-19, вызывает гнойное поражение различных органов и тканей вплоть до некроза и летального исхода, отмечает издание.

Желтая грибковая инфекция связана в основном с плохой гигиеной. "Очень важно содержать ваш дом в чистоте и очистить прилегающую территорию, насколько это возможно. Удалите старые продукты и фекалии как можно скорее, чтобы предотвратить рост бактерий и грибков. Влажность в доме также важна. Правильный уровень влажности составляет от 30% до 40%", - говорится в публикации DNA.