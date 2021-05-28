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28.05.2021 11:08
Рубрика: Общество

В Минобрнауки рассказали об отборе вузов в программу "Приоритет-2030"

Текст: Мария Агранович
Эксперты Министерства науки и высшего образования России подготовили ответы на самые острые вопросы по программе господдержки вузов "Приоритет-2030".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление от 13 мая 2021 года о запуске самой масштабной в истории страны программы господдержки и развития университетов - "Приоритет-2030". Этим же постановлением утверждены правила отбора организаций и правила получения грантов.

Совет по поддержке программ развития вузов образован при кабмине

Программа направлена на развитие исследований, разработок, образования и инноваций, территорий и технологий в российских вузах. Фокус внимания направлен на поддержку региональных университетов. В ней смогут участвовать не менее 100 университетов, отобранных по конкурсу.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, одна из основных целей программы "Приоритет-2030" - усиление роли вузов в социально-экономическом и научно-технологическом развитии регионов и страны в целом. Для этого университеты и научные организации будут объединены в консорциумы с предприятиями реального сектора экономики. Сегодня это считается одним из основных мировых трендов в высшем образовании и науке.

- Когда будет объявлен отбор?

В июне этого года после издания приказов Минобрнауки, предусмотренных тем самым постановлением правительства. Тогда же появится и образец проекта программы развития университета.

- Когда появятся критерии оценки программ развития университетов?

Проект приказа Минобрнауки об этом уже размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас идет независимая антикоррупционная экспертиза проекта. Приказ будет подписан в июне.

Фото: Данил Головкин
Ректор РХТУ Мажуга рассказал о запуске программы поддержки университетов "Приоритет-2030"

- Сроки подачи документов?

30 дней с момента опубликования объявления о проведении отбора на участие в программе.

- Как уложиться в 30 дней для создания огромного консорциума?

30 дней - это срок для подачи документов (заявки). Мероприятия по созданию консорциумов - часть программы развития в составе заявки. На момент подачи заявки консорциум может быть не сформирован.

- Будут ли "действительны" консорциумы, созданные до объявления "Приоритета-2030"?

Да. Программа не препятствует работе уже существующих объединений университетов, независимо от состава участников.

- Как получить специальный грант?

Указать в заявке, что вуз претендует на получение специальной части гранта. Подготовить необходимые документы для участия в отборе. Войти в число участников программы, по результатам рейтинга попасть в число университетов для последующего рассмотрения проекта программы. И - ждать итогов.

- Базовая часть гранта на одно учреждение в год - не менее 100 миллионов рублей. На что нельзя тратить эти деньги?

Гранты предоставляются на проведение мероприятий программ развития и на финансовое обеспечение затрат, связанных с достижением целей, указанных в первом пункте правил предоставления грантов. Это мероприятия, направленные на "научное, технологическое и кадровое обеспечение экономики и соцсферы, повышение глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействие региональному развитию" в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Также гранты могут пойти на формирование цифровых компетенций у студентов. Использования средств гранта на иные цели будет признаваться нецелевым.

- А если цели не будут достигнуты?

В таком случае предусмотрен возврат части средств гранта. Также университету грозит исключение из числа участников программы.

Полностью ответы на вопросы опубликованы на сайте Минобрнауки.

Общество Образование Общество Наука Правительство Минобрнауки 2021 - Год науки и технологий

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