В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что цены на яйца стали снижаться благодаря комплексу мер поддержки, а также замедлению роста цен на зерновые культуры и подсолнечный шрот - основные компоненты кормов. Кроме того, летом производители экономят на тепле и электроэнергии.

Ранее "Ведомости" сообщили, что производители куриных яиц обратились в Минпромторг из-за "критического снижения" закупочных цен на свою продукцию. В Росптицсоюзе заявили, что за последний год в отрасли существенно выросли издержки, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.