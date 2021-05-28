В Москве состоялась презентация общества дружбы с Танзанией

В Москве прошло торжественное собрание, посвященное международному Дню освобождения Африки. Праздник отмечался 25 мая, а теперь общественность приступила к практическим действиям по укреплению взаимодействия со странами этого континента. В рамках мероприятия был подписан ряд документов и впервые представлено общество дружбы с Танзанией.

Оно было создано инициативной группой общественных деятелей и предпринимателей для развития двусторонних отношений с Танзанией методами "народной дипломатии" и продвижения экологических и гуманитарных проектов на международном уровне. Главной целью заявлено укрепление и развитие многолетних традиций дружбы между народами России и Африки, содействие партнерству и межгосударственному взаимодействию в различных сферах. Так, планируется знакомить население обеих стран с историей, культурой и традициями Танзании и России, принимать участие в популяризации русского языка и культуры, способствовать диалогу между государствами в экономике, а также создавать условия для взаимовыгодной инвестиционной деятельности.

Общество дружбы с Танзанией предлагает организовать Клуб российских соотечественников, постоянно проживающих в республике, провести экономический форум, наладить обмен студентами. Отдельно стоит упомянуть возможности взаимодействия в сфере АПК, туризма и экологии.

Президент общества дружбы с Танзанией Юрий Коробов рассказал нам, что в этой африканской стране идет повсеместная вырубка тропических лесов. Они уничтожаются не только ради ценной древесины, но и в процессе бурения скважин для добычи газа и нефти. Добыча угля тоже причиняет серьезный вред окружающей среде Танзании: население сталкивается с нехваткой чистой питьевой воды. По мнению Коробова, имеющиеся в России технологии и разработки могут помочь в решении этих проблем.

"Как эксперт в области экологии и фанат зеленых технологий центральной задачей вижу совместное внедрение технологий сбережения нашей планеты", - заявил он.

Представляя общество дружбы с Танзанией, Коробов вспомнил, как он с детства грезил Африкой, как играя с друзьями в парке, представлял себя в африканских джунглях - любой холм в их воображении превращался в Килиманджаро. С Африкой, по его словам, связана и одна из любимых историй его детей, рассказанная в мультфильме "Король Лев".

"Знаменитое выражение "акуна матата" способно вызвать улыбку у самого грустного человека, - считает Коробов. - И вот перед вами - уже взрослый, состоявшийся человек, который все так же мечтает исследовать Африку, сделать что-то полезное для нее".

Несколько его близких друзей много лет назад перебрались в Танзанию, и от них он многое узнал об этой красивой земле. В нем только крепло желание побывать на африканском континенте, связать с ним свою жизнь. И вот мечта сбылась, Коробов стал президентом общества дружбы с Танзанией. Перед ним открылась возможность побывать в этой стране, с помощью "народной дипломатии" поделиться своим опытом и самому поучиться у танзанийцев.

Уже на ближайшее время намечен визит представителей созданного общества в Танзанию, запланировано знакомство с представителями местных властей, обсуждение с ними замыслов и планов.

"Особый оптимизм внушает будущее сотрудничество с танзанийским обществом дружбы с Россией", - признался Коробов.

В его планах - создание платформ для взаимного обмена опытом, повышение квалификации специалистов, межвузовская кооперация. Планируется также создание делового совета общественников и бизнеса Танзании. Это структура будет призвана оказывать информационную и методическую поддержку совместным проектам. По словам Коробова, все это - лишь небольшая часть замыслов.

"Это только начало нашего пути. У нас есть очень амбициозные планы, но озвучивать их слишком рано. Мы хотим, чтобы о нас судили по нашим делам, а не по словам", - подчеркнул президент общества дружбы с Танзанией.

В своем выступлении председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников подчеркнул: сам факт того, что в России отмечается День Африки, свидетельствует о серьезности намерений российского правительства и общественности налаживать связи и укреплять дружбу с африканскими странами.

"Три года назад президент Владимир Путин провозгласил необходимость увеличения связей с африканскими странами, - напомнил Калашников. - Конкретным воплощением этой ориентации стал первый саммит Россия - Африка, который состоялся в 2019 году в Сочи. В 2022 году должен состояться второй саммит, причем на африканском континенте. Задача всех заинтересованных в улучшении культурных, экономических связей - сделать этот второй саммит реальным, действенным, наполнить сотрудничество конкретными проектами".

По его словам, общества дружбы, такие, как представленное на собрании, не занимаются бизнесом, но помогают предпринимателям из разных стран найти друг друга.

"Когда российские бизнесмены приходят в Африку, они испытывают определенный дискомфорт, многих вещей не знают, им нужна поддержка на местах, - сказал Сергей Калашников. - Африканские бизнесмены сталкиваются с такими же проблемами. Им нужно, чтобы кто-то с российской стороны помог создать благоприятные условия, помог решать вопросы [взаимодействия] с властью, местными предпринимателями. Общества дружбы и должны стать тем зонтиком, той поддержкой, что приходит из дружественной страны".

Калашников напомнил о бытующем мнении: за Африкой - будущее, в которое стремятся также и Китай, и Индия, и США, и Европа. Стремится и Россия, имеющая множество исторических, культурных, экономических и политических связей с Африкой и располагающая гораздо большим количеством возможностей, чем многие другие страны.