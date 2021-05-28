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Рубрика: В мире

В президенты Болгарии будет баллотироваться боец ММА

Текст: Александр Гацак ( София)

Болгарский боец ММА Станислав Недков, являющийся одним из учредителей новой политической структуры Консервативно-патриотического движения, выдвинет свою кандидатуру на пост президента. Выборы намечены на осень текущего года.

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"Я готов вступить в открытую борьбу с (действующим главой республики - ред.) Руменом Радевым в качестве его альтернативы и антитезиса. Политика меня не искушает, я не нуждаюсь в привилегиях и иммунитете. Я сам создал себя, у меня есть бизнес и карьера, - заявил в интервью боец. - Я делаю это, потому что считаю, что демократия в опасности".

Недков также вызвал Радева на публичные дебаты. Среди прочего, спортсмен намерен потребовать ответа от нынешнего президента, верны ли слухи о его планах заменить парламентскую форму правления на президентскую. Сам боец считает нужным сохранить действующий строй.

Недков заявил, что желает стать гарантом возвращения Болгарии к "нормальности".

Последний поединок на профессиональном уровне у Станислава Недкова, выходца из вольной борьбы, состоялся в 2015 году. Спортсмен участвовал в турнирах UFC, Pancrase и World Victory Road. С 2014 года он возглавляет Болгарскую федерацию ММА.

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