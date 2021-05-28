В России определены первые плавающие экспортные пошлины на зерно

Минсельхоз определил размеры плавающих экспортных пошлин на зерно, сообщили в ведомстве. Ставки будут действовать со 2 по 8 июня 2021 года. Потом будут рассчитаны новые. Экспортная пошлина на пшеницу составит 28,1 доллара за тонну, на ячмень - 39,6 доллара за тонну, на кукурузу - 52,2 доллара за тонну.

До 2 июня в России действовали фиксированные пошлины на зерно: на пшеницу - 50 евро за тонну, кукурузу - 25 евро за тонну, ячмень - 10 евро за тонну. Плавающая экспортная пошлина - элемент постоянно действующего механизма зернового демпфера, который призван стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке. Собранные таким образом средства вернут аграриям в виде субсидий.

Ставка пошлины на зерно будет рассчитываться еженедельно на основе мировых цен. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%.