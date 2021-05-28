В России стартовал конкурс лучших технологических кружков для детей

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс технологических кружков-2021. Победителей наградят на Всероссийском съезде кружкового движения, который состоится в рамках Года науки и технологий.

Цель конкурса - поддержать самые успешные кружки в регионах России, которые занимаются просвещением и образованием в научно-технической и технологической сферах. Прием заявок открыт до 27 июня на сайте. К участию приглашаются кружки, работающие в государственном и негосударственном секторе, центрах дополнительного образования, школах, вузах, созданные коммерческими организациями, командами энтузиастов.

По каждой номинации жюри оценит заявки, составит региональные и итоговый рейтинги кружков и определит победителей и призеров. Все участники конкурса будут отражены на карте технологических кружков России, которую формирует Кружковое движение НТИ.

Напомним, в 2021 году отмечается 100 лет с момента появления в стране массового движения технологических кружков.

"Технологические кружки исторически - важнейший элемент системы вовлечения молодежи в стратегически важные технологические направления, - подчеркнул лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов. - Развитие науки и техники, появление целых отраслей происходили на фоне масштабного движения энтузиастов, вокруг которого всегда были школьники. Сегодня на наших глазах технологические кружки трансформируются из центров дополнительного образования и становятся средой выявления и развития талантов в сфере прикладной науки и технологий".

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны.