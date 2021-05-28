10 июня компания Samsung начнет продажи в России двух новых моделей планшетных компьютеров - Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite.

Первая модель относится к классу флагманских. Она получила экран с диагональю 12,4 дюйма и разрешением 2560x1600 пикселей, 4 или 6 Гб оперативной памяти, а также 128 или 256 Гб постоянного хранилища. Последнее можно расширить при помощи карт microSD емкостью до 1 Тб.

Фото: Samsung

Аккумулятор Galaxy Tab S7 FE емкостью 10090 мАч поддерживает быструю зарядку на мощности 55 Вт. Разрешение основной камеры составляет 8 Мп, фронтальной - 5 Мп. К планшету можно подключить беспроводной стилус и чехол-клавиатуру - они продаются отдельно.

Galaxy Tab A7 Lite - представитель бюджетного сегмента. Планшет оснащен 8,7-дюймовым экраном с разрешением 1340x800 пикселей, 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 постоянной (также с поддержкой подключения карт microSD до1 Тб), основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 2 Мп. Емкость аккумулятора - 5100 мАч, поддерживается быстрая зарядка 15 Вт.

Стоимость Galaxy Tab S7 в базовой модификации 4/128 Гб составит 50 тысяч рублей, Galaxy Tab A7 Lite с 3/32 Гб памяти будет стоить 13 тысяч рублей.