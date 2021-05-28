В РПЦ поддержали законопроект "о церковном имуществе".

Русская православная церковь поддерживает законопроект, устанавливающий, что религиозные организации могут пользоваться имуществом религиозного назначения без передачи в собственность или получать компенсацию затрат в случае его изъятия. Об этом сообщила руководитель правового управления Московской патриархии, игумения Ксения (Чернега).

Внесенный в Госдуму 17 мая законопроект "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" предполагает, что религиозные организации смогут пользоваться имуществом религиозного назначения, даже если согласно закону оно не может быть передано им в собственность и остается в государственной или муниципальной собственности. При этом, по данному законопроекту, в случае изъятия имущества обратно в пользование государства, религиозные организации смогут рассчитывать на компенсацию затрат.

"Это положение позволяет предотвратить изъятие из безвозмездного пользования религиозных общин не имеющего религиозного назначения государственного или муниципального имущества, полученного ими в пользование в советский или постсоветский период и перепрофилированного (реконструированного) с согласия государственных или муниципальных органов под религиозные цели. Например, зданий заводских складов, кинозалов или иных подобных построек, перепрофилированных под храмы или под дома причта. Поэтому церковь поддерживает данный законопроект", - цитирует игумению Ксению агентство РИА Новости.