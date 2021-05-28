В РПЦ упорядочат наказания для священников

На Межсоборном присутствии одобрен проект положения о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей. Он призван исправить ситуацию, когда в разных епархиях за одинаковые проступки к священникам применялись разные наказания,

- Проблема была в том, что в разных епархиях была разная правоприменительная практика по отношению к одинаковым наказаниям, - рассказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской церкви Максим Козлов. - К тому же оставлению прихода: по срокам, насколько священник его оставил, определена норма, которая может быть применена правящим архиереем. Так же, скажем, для однократного или повторного совершения проступков тем или иным священнослужителем. По сути, можно назвать этот документ упорядочивающим современный канонический кодекс Русской православной церкви по отношению к священнослужителям.

По мнению священника, кандидата богословия Георгия Максимова, за этим документом - стремление привести в порядок существующую практику.