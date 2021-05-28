В Сочи начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

В Сочи начались переговоры президентов России и Беларуси.

- Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси - мы наблюдаем значительный рост товарооборота - 18,4 процента. И это хорошая тенденция, важно ее сохранить при активной работе правительства, сейчас наш председатель правительства как раз в Минске находится, - отметил Владимир Путин.

Кроме того, президент России отметил, что есть позитивные тенденции по другим направлениям.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, запланирована беседа, затем лидеры продолжат общение за рабочим обедом.