Власти Финляндии переругались из-за бесплатных завтраков для премьера

В Финляндии вспыхнул громкий скандал вокруг бесплатных завтраков для семьи премьер-министра страны Санны Марин.

Как сообщила популярная газета "Илталехти", ежемесячно на завтраки для главы правительства тратится порядка 300 евро из госбюджета. Канцелярия Госсовета при этом заявила журналистам издания, что деньги на эти цели выделяются с времен премьерства Пааво Липпонена.

Но уже на следующий день Канцелярии пришлось приносить свои извинения за распространение непроверенной информации. Возмущенная заявлениями Канцелярии супруга бывшего премьера Пяйви Липпонен потребовала даже опровергнуть информацию. Женщина сказала, что из бюджета не выделялись деньги на питание семьи премьера. "Я сама платила за еду для нашей семьи. Я убиралась, готовила и стирала - все сама. Мы даже сами платили за аренду нашей квартиры", - написала Липпонен.

В Канцелярии пообещали проверить информацию, поднять архивные документы и выступить с опровержением, если проверка покажет недостоверность ранее озвученной информации.

Кстати, эта проверка должна также показать, с какого момента из финского бюджета стали тратиться деньги на завтраки семьи премьера. А также должно выявиться имя того чиновника, кто распорядился подавать бесплатную яичницу главе правительства и его семье.