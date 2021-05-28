Вольное экономическое общество России наградило лучших экономических журналистов

Новости

Ходовые испытания АПЛ "Новосибирск" начнутся в июне 14:33
Раненая под Нантом сотрудница полиции находится в критическом состоянии 14:32
Пожилая женщина напала на омскую журналистку в прямом эфире 14:23
Льготная аренда жилья появится еще в двух городах 14:21
Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение 14:21
Жители Таджикистана осуждены за попытку теракта в Москве 14:19
Собянин: Москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады 14:15
Запуск льготной аренды жилья не повлияет на рыночные цены 14:14
Посол РФ призвал не политизировать отмену рейса Austrian Airlines 13:52
Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ 13:37
Московские энергетики переведены на усиленный режим работы из-за ЕГЭ 13:30
Захарова: Вступление Украины в НАТО никак не улучшит ситуацию 13:29
Песков объяснил участие губернаторов в ПМЭФ 13:26
Костин сравнил ограничения на выдачу кредитов с работой заключенных на БАМе 13:21
Песков вновь заявил о потере жизнеспособности Договора по открытому небу 13:18
Назначена дата вручения премии "Оскар" в 2022 году 13:15
Пирло покинул пост главного тренера "Ювентуса" 13:12
Холодный раздел принесет в Крым ливни и крупный град 13:11
Донской министр здравоохранения рассказал о различиях между вакцинами 13:11
Законопроект об ипотеке на частные дома могут принять до конца года 13:10
Названы изделия, которые наносят наибольший вред экологии 13:05
Названы регионы с самыми дорогими новостройками 13:04
Путин встретится с Лукашенко ближе к вечеру 13:00
Вакцинация в Сербии снизила заболеваемость в 12 раз 12:57
Полиция начала проверку после драки с участием актера Котлярова 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
28.05.2021 14:26
Рубрика: Общество

Вольное экономическое общество России наградило лучших экономических журналистов

Текст: Евгения Мамонова
На закрытии Московского академического экономического форума, организованного Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов, наградили победителей Всероссийского конкурса экономической журналистики.

Конкурс уже в третий раз провели Вольное экономическое общество России и Международный союз экономистов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Подмосковье вручили новую премию для журналистов

"В 2020 году в оргкомитет конкурса было подано 751 журналистских заявки из 45 регионов страны, - рассказала директор Вольного экономического общества России, вице-президент Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова. - География конкурса расширяется с каждым годом. Растет и число участников".

Награды вручили Президент Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов и вице-президент ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Рябухин.

"Мы делаем общее дело - содействуем экономическому просвещению наших граждан, поиску лучших решений, лучших практик для экономического развития нашей страны", - поздравил победителей президент ВЭО России Сергей Бодрунов.

Старший корреспондент газеты "Ведомости" Любовь Маврина была удостоена премии в специальной номинации "Экономическая аналитика в СМИ" за статью "Бюджетные резервы тормозят развитие экономики".

В номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ" третье место заняла корреспондент "Российской газеты" (Уральский филиал) Татьяна Казанцева за цикл аналитических статей об экономических отраслях Уральского региона. Второе место у обозревателя газеты "Деловой Петербург" Георгия Вермишева и его статей "Все под башней ходим" и "Война и мор". Победителем в номинации стал обозреватель журнала "Эксперт" Евгений Огородников за статью "Госкапиталист пошел в атаку".

В номинации "Лучший телевизионный или радиосюжет" третье место занял редактор телеканала Кубань 24 Александр Тюкаев за цикл программ "Работаю на себя". Второе место жюри присудило шеф-редактору Дирекции общественно-политического вещания Общественного телевидения России Юрию Алексееву за выпуск "Нужен ли экономике план?" аналитической программы "Правда". Победителем в номинации стала специальный корреспондент ВГТРК "Россия 24" Саша Бублик за спецрепортаж "Срочная мобилизация: как бизнес и госкорпорции работают в период пандемии?".

В номинации "Лучшая публикация в интернет-СМИ" третье место досталось старшему корреспонденту МИА "Россия сегодня" (регионального подразделения в Симферополе) Элеоноре Павловской за цикл статей на портале РИА Новости Крым. Второе место занял редактор портала газеты "Известия" Дмитрий Алексеев за цикл статей. "Золото" в номинации присудили руководителю отдела "Макроэкономика и госрегулирование" редакции экономической информации ТАСС Елене Кудрявцевой за цикл аналитических интервью.

Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Лавров: Москва готова к нормализации отношений с ЕС, но Брюссель - нет
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
Рябков: Россия может денонсировать ДОН до саммита лидеров РФ и США
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Кулишов: США ставят под сомнение территориальную целостность России
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией