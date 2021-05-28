Вольное экономическое общество России наградило лучших экономических журналистов

На закрытии Московского академического экономического форума, организованного Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов, наградили победителей Всероссийского конкурса экономической журналистики.

Конкурс уже в третий раз провели Вольное экономическое общество России и Международный союз экономистов.

"В 2020 году в оргкомитет конкурса было подано 751 журналистских заявки из 45 регионов страны, - рассказала директор Вольного экономического общества России, вице-президент Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова. - География конкурса расширяется с каждым годом. Растет и число участников".

Награды вручили Президент Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов и вице-президент ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Рябухин.

"Мы делаем общее дело - содействуем экономическому просвещению наших граждан, поиску лучших решений, лучших практик для экономического развития нашей страны", - поздравил победителей президент ВЭО России Сергей Бодрунов.

Старший корреспондент газеты "Ведомости" Любовь Маврина была удостоена премии в специальной номинации "Экономическая аналитика в СМИ" за статью "Бюджетные резервы тормозят развитие экономики".

В номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ" третье место заняла корреспондент "Российской газеты" (Уральский филиал) Татьяна Казанцева за цикл аналитических статей об экономических отраслях Уральского региона. Второе место у обозревателя газеты "Деловой Петербург" Георгия Вермишева и его статей "Все под башней ходим" и "Война и мор". Победителем в номинации стал обозреватель журнала "Эксперт" Евгений Огородников за статью "Госкапиталист пошел в атаку".

В номинации "Лучший телевизионный или радиосюжет" третье место занял редактор телеканала Кубань 24 Александр Тюкаев за цикл программ "Работаю на себя". Второе место жюри присудило шеф-редактору Дирекции общественно-политического вещания Общественного телевидения России Юрию Алексееву за выпуск "Нужен ли экономике план?" аналитической программы "Правда". Победителем в номинации стала специальный корреспондент ВГТРК "Россия 24" Саша Бублик за спецрепортаж "Срочная мобилизация: как бизнес и госкорпорции работают в период пандемии?".

В номинации "Лучшая публикация в интернет-СМИ" третье место досталось старшему корреспонденту МИА "Россия сегодня" (регионального подразделения в Симферополе) Элеоноре Павловской за цикл статей на портале РИА Новости Крым. Второе место занял редактор портала газеты "Известия" Дмитрий Алексеев за цикл статей. "Золото" в номинации присудили руководителю отдела "Макроэкономика и госрегулирование" редакции экономической информации ТАСС Елене Кудрявцевой за цикл аналитических интервью.