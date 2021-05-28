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28.05.2021 08:27
Рубрика: Общество

Врач рассказала, без чего на завтрак не похудеешь

Текст: Оксана Грибанова

Врач-ординатор, диетолог ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ Татьяна Стрельникова рассказала, что главный компонент завтрака - белок, присутствие которого помогает предотвратить проблемы с перееданием, надолго сохранить чувство сытости и при этом получить максимальную пользу от первого приема пищи. Борьба с лишним весом должна начинаться с хорошего завтрака, считают специалисты.

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Идеальны по содержанию белка на завтрак: яйца, творог, сыры белых сортов, натуральные йогурты, слабосоленый лосось, передает KP.Ru.

Также для завтрака подойдут цельнозерновые каши. Врач подчеркнула, что стоит отдавать предпочтение простым крупам грубого помола, исключив каши-пятиминутки. Вместо сахара, если хочется кашу подсластить, лучше использовать сухофрукты и ягоды.

Кроме того, специалист посоветовала включить в завтрак овощи. Приготовить их можно так, как нравится именно вам, отметила диетолог.

Ранее доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия объяснила, что "зерновые рекомендуется есть именно с молочным белком".

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