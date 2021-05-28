Захарова: Вступление Украины в НАТО никак не улучшит ситуацию

Гипотетическое вступление Украины в Североатлантический альянс никаким образом не помогло бы гармонизировать ситуацию в стране и вокруг нее. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что сама постановка такого вопроса привела к еще большему расколу общества внутри самой Украины. "Каким образом вступление государства, имею ввиду Украины, в НАТО поможет гармонизировать ситуацию внутри страны? Да никаким", - подчеркнула Захарова.

Дипломат также отметила, что властям в Киеве следовало бы больше внимания уделять решению накопившихся внутренних проблем. Она добавила, что в сложившейся ситуации Незалежной нужно ориентироваться на существующие объективные сложности и трудности, и не рассчитывать на то, что они исчезнут "каким-либо чудесным способом", если страна вступит в НАТО.

"Это химера, это ложь, которую, к сожалению, многие украинские политики скармливают своему населению, для того чтобы завоевывать голоса, рейтинги и подкармливать это националистическое чудовище", - заключила Захарова.