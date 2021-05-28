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28.05.2021 20:39
Рубрика: Власть

Захарова: Запад полностью игнорирует нарушения прав человека на Украине

Текст: Алексей Чуриков

Страны Запада, а также ряд международных организаций, практически полностью игнорируют реальные, грубейшие и систематические нарушения прав человека на Украине. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Фото: vesti.ru
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Оценивая то, как западные страны и профильные организации реагируют на нарушения прав человека на Украине, Мария Захарова отметила, что создается впечатление, будто бы всё, что должно было быть сказано в адрес украинских властей "в связи с дикой ситуацией вокруг свободы слова в этой стране, досталось Минску".

"Международные организации, такие, как ЮНЕСКО, Совет Европы, ОБСЕ, а также правозащитные структуры не выполняют свои прямые обязанности на данном направлении, перенаправляя энергию и усилия на проблемы, которые не являются сферой их компетенции. Так, представители этих структур дружно и во весь голос озаботились посадкой лайнера в Минске и задержанием гражданина Республики Беларусь, объявленного белорусской стороной в розыск", - подчеркнула Мария Захарова.

Она отметила, что при этом ими был упущен тот факт, что задержанный в аэропорту Минска Роман Протасевич служил "журналистом" в составе праворадикального батальона "Азов" (запрещен в РФ).

Захарова заявила, что на Украине складывается катастрофическая ситуация со свободой слова. В стране продолжаются избиения и запугивания журналистов, не расследуются многочисленные убийства сотрудников СМИ, бесцеремонно закрываются телеканалы, тысячами блокируются информационные ресурсы в интернете. "Там предпринимаются попытки законодательно закрепить цензуру и уголовное преследование инакомыслящих, а также дискриминационную языковую политику", - подчеркнула представитель МИД РФ.

На фоне всего этого, отметила Мария Захарова, "весь стройный хор международных чиновников молчит". "Получается абсурдная ситуация. В тех случаях, когда требуется настоящая международно-правовая работа, основанная на универсальных юридически обязывающих международных документах, "удалые правозащитники" самоустраняются. А в вопросах, не входящих в их непосредственную компетенцию, разводят демагогию разной силы воздействия: от публичной травли неугодных до оказания давления на ход расследований и решения судов", - заключила Захарова.

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