Запуск льготной аренды жилья не повлияет на рыночные цены

Запуск проектов льготной аренды жилья не повлияет на рыночные цены, считает замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Первый проект льготной аренды ДОМ.РФ запустил в Воронеже. Ряду категорий граждан, перечень которых определили региональные власти, аренда меблированных квартир в новостройке предоставляется за 20% от рыночной стоимости. Для этого выделена 41 квартира в доме из 165. Остальные сдаются на рыночных условиях.

Аренда на льготных условиях предоставляется отдельным категориям граждан, которые работают для людей, ради государства - например, врачам и учителям, сказал Стасишин. Они не могут купить жилье в ипотеку на рыночных условиях. Пока это не тот объем, который повлияет на среднюю стоимость жилья на рынке, считает замминистра. "Рынок будет формироваться не один, не два и три года", - подчеркнул он. Субсидирование будет касаться не рынка в целом, а отдельных категорий граждан.