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Рубрика: Общество

Биолог оценил активность комаров в Москве в начале лета

Текст: Михаил Русин

В Москве и Подмосковье не должно быть такого большого количества комаров, как в начале прошлого лета. Это связано с погодными условиями.

Фото: Денис Русинов/ИТАР-ТАСС
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Как рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, в Москве и Московской области комары появляются "по расписанию", но резкого увеличения количества этих насекомых не ожидается.

"В прошлом году зима в Москве и Московской области выдалась почти бесснежной, из-за этого в начале весны не было водоемов, в которых могли бы нормально развиваться их личинки, а потом, в самом конце мая - начале июня, ливанули дожди, жара, и массово выплодились комары", - поясняет эксперт.

По его словам, в этом году "все плавнее" и комариного нашествия в начале лета не будет. Но дальнейшая ситуации зависит от летней погоды. Комаров бывает много в теплое и дождливое лето. Специалист пояснил, что для активного размножения комаров нужны лужи, поскольку во многих других водоемах комаров выедает рыба. И именно от количества луж будет зависит активность насекомых. Также комаров много рядом с болотами и неглубокими водоемами со стоячей водой.

Для защиты от комаров эксперт советует использовать оконные сетки. А применять репелленты нужно строго по инструкции.

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