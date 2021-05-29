Бразилия может столкнуться с масштабными отключениями электричества

Впервые комитет правительства Бразилии по мониторингу ситуации в электроэнергетике предупредил о гидрологических рисках и необходимости принятия профилактических мер для того, чтобы избежать масштабных отключений света в регионах страны. Об этом сообщил телеканал Globo.

Продолжительная засуха на юге и юго-востоке Бразилии стала причиной резкого сокращения запасов в водохранилище ГЭС. С предупреждением о чрезвычайной гидрологической ситуации в водном бассейне реки Парана выступила Национальная метеорологическая служба Бразилии. Отмечено, что в сентябре и октябре страна вполне может столкнуться с принудительным ограничением подачи электроэнергии потребителям, пишет ТАСС.

Эксперты надеются, что ситуация улучшиться в ноябре с приходом сезона дождей. Накануне днем в результате сбоя в работе ГЭС "Белу-Монти" примерно на полчаса без электричества остались некоторые районы столицы страны, штата Минас-Жерайс и ряда северо-восточных регионов.