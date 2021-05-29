Диетолог: Какая еда поможет подготовиться и сдать ЕГЭ

Аналитики рассчитали цену корзины продуктов, которые помогут подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Набор полезной для мозга еды на неделю обойдется в среднем в 2 тысячи 104 рубля для одного школьника.

Эксперты-медики посоветовали добавить в рацион выпускников продукты, богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами: сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты. Цены рассчитывали аналитики экосистемы "Сбера".

"Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты. Кроме случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями, - рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха. - Рацион школьника должен быть питательным и разнообразным. Стоит исключить газировку, фастфуд и чипсы. Содержащийся в них жир будет мешать пищеварению, может вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту. Это может ухудшить концентрацию внимания".

Завтрак перед экзаменом надо сделать максимально полноценным, дающим силы и энергию на долгое время. Он должен включать медленные углеводы (каши средней и долгой варки, цельнозерновой хлеб), легко усваиваемый белок (яйцо, творог, сыр), жиры с насыщенными и ненасыщенными кислотами (сливочное масло, авокадо, орехи, морская рыба).

"Перед экзаменом стоит избегать продуктов, которые могут усилить брожение в кишечнике и вздутие живота - бобовых, капусты, выпечки из белой муки высшего сорта, - подчеркнула Маргарита Макуха. - Не рекомендуется употребление продуктов с высоким содержанием сахара: конфет, печенья, других сладостей. Они обеспечат кратковременный приток энергии с последующим упадком сил. Повторюсь, следует избегать употребления чипсов и снеков".

Для легкого перекуса, который разрешено делать во и время сдачи экзамена, подойдут натуральный йогурт, фрукты и ягоды, немного черного шоколада, бутерброд с сыром, орехи, хлебцы. Важно пить достаточно жидкости, лучше всего - обычной воды.

Геркулес, лосось, бананы

"Корзину школьника" из полезных продуктов на неделю составили в онлайн-сервисе доставки продуктов "СберМаркет".

В нее вошли: полкило геркулеса, яйца, по пачке творога и сливочного масла, 250 граммов полутвердого сыра, йогурт без добавок, небольшая буханка цельнозернового хлеба и ржаные хлебцы, полкило морской рыбы (лосося), по килограмму бананов и авокадо, горстка фундука.

Также к набору добавили продукты, которые чаще всего берут с собой на экзамен: плитку горького шоколада, банан и пол-литра негазированной воды. Итого - в среднем 2 тысячи 104 рубля при заказе доставки из гипермаркетов.