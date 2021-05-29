Директор "Белавиа" назвал западные санкции подлостью

Ограничение на полеты для "Белавиа", введенные рядом западных стран до расследования инцидента с самолетом Ryanair в Минске, стали подлостью и "полным попранием основ демократии". Об этом заявил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.

По его словам, белорусский авиаперевозчик не имеет к этому никакого отношения.

Между тем Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании.

При проверке документов был задержан Роман Протасевич - бывший главный редактор Telegram-канала Nexta (признан в республике экстремистским). В качестве ответной меры Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривает возможность введения дополнительных санкций.