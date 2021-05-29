Экс-премьера Болгарии обвинили в угрозах скормить бизнесмена его родственникам

Глава МВД служебного правительства Болгарии Бойко Рашков объявил о намерении подать сигнал в прокуратуру против экс-премьера страны Бойко Борисова, лидера партии "Граждане за европейское развитие Болгарии". Причиной этого послужила жалоба на бывшего председателя совета министров от бизнесмена.

"У тебя есть жена и дети, которые не поймут, твое ли мясо они едят", - такая формулировка приписывается Борисову, сторонников которого уже не раз обвиняли в рэкете. Рашков пообещал предать максимальной огласке планируемое расследование.

Ответ от экс-премьера, ревизия политики которого активно ведется служебным правительством, не заставил себя ждать. По мнению Борисова, его осталось обвинить только в каннибализме.

Кроме того, он опроверг все обвинения в организации прослушки оппозиционных политиков в преддверии парламентских выборов в апреле текущего года.