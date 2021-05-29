Эксперты перечисли простые способы проверки денег на подлинность

Эксперты перечислили способы, как можно в домашних условиях проверить подлинность денежных купюр. Вице-президент QBF Максим Федоров предложил на глаз сравнить подозрительную купюру с настоящей.

Рассматривать банкноту следует под разными углами, при разном освещении. Первое, что должно насторожить - изменение цветовой гаммы. Также у подделки отсутствуют водяные знаки и микротекст. Да, не все элементы защиты от подделок видны невооруженным взглядом. Однако распознать грубую подделку все же можно, пишет агентство "Прайм".

Оно напомнило про разработанное ЦБ мобильное приложение "Банкноты Банка России". Юрист Антон Палюлин посоветовал отнести в банк купюру, которая показалась вам подозрительной. Сейчас проводится бесплатная экспертиза таких банкнот. "Если подозрения подтвердятся, вы станете потерпевшим и можете рассчитывать на компенсацию", - подчеркнул Палюлин.