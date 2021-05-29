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Игру Little Nightmares отдают бесплатно и навсегда в Steam

Текст:   Богдан Бобров
29.05.2021,  
17:06
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

В Steam стартовала бесплатная раздача Little Nightmares от студии Tarsier.

Разработчики описывают свой проект как мрачную сказку, которая заставит вспомнить о детских кошмарах.

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Хоррор про маленькую девочку вышел в 2017 году, был тепло принят геймерами и критиками, а на выставке Gamescom получил награду как лучшая инди-игра. В феврале текущего года состоялся релиз продолжения - Little Nightmares II.

После добавления игры в библиотеку она останется на аккаунте навсегда, специальное предложение будет действовать до 30 мая (20:00 по московскому времени).

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Фото: istock
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