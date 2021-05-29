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29.05.2021 14:12
Рубрика: Общество

Исследование: Горячая ванна заменит фитнес

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как установили ученые, горячая ванна, как и физическая тренировка, поднимает общий тонус, укрепляет мышцы и даже способствует нормализации сахара в крови. В своем исследовании, опубликованном в Journal of Applied Physiology, они отобрали группу мужчин с ограниченными физическими возможностями. Все они имели лишний вес.

Фото: iStock
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Участников поместили в комнату, нагретую до 27 градусов на 15 минут. Потом часть группы на час посадили в горячую ванну с температурой воды 39 градусов.

А затем замерили некоторые показатели. У испытуемых понизилось артериальное давление из-за расслабления стенки сосудов. На это повлияло повышение выработки оксида азота. Кроме того, в крови выросла концентрация интерлейкина-6 - цитокина с противовоспалительными свойствами.

За несколько недель эксперимента у участников возникло стабильное снижение уровня сахара и инсулина. А еще исчезли признаки хронического воспаления.

Таким образом эффект горячей ванны оказался сопоставим с физическими упражнениями. Эта информация может быть полезна людям с ограниченными возможностями здоровья, вынужденных все время лежать.

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