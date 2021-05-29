Юристы напомнили о запрете отчислять детей из школ за перепалки с учителем

Ассоциация юристов России напомнила, что закон запрещает отчислять из школ детей, вступивших в перепалку с учителем.

Точно такие же правила распространяются и на студентов. Так что спорить с преподавателем в вузе это нормально, и даже если студент погорячится - само по себе это не повод указывать ему на дверь.

"Основания для отчисления обучающегося предусмотрены ФЗ "Об образовании", - пояснила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. - Так, согласно ст. 61 вышеупомянутого законодательного акта, образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе обучающегося или родителей, по инициативе образовательной организации в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

А также в случае нарушения порядка приема в образовательную организацию, в результате которого по вине обучающегося он был зачислен, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, его родителей или образовательной организации".

Она подчеркнула: как следует из анализа указанной нормы, конфликт между преподавателем и обучающимся, выразившийся, в частности, в т.н. "перепалке", не может служить основанием для издания приказа об отчислении и прекращении образовательных правоотношений. Зато отчислить студента за слишком длинные "хвосты" и проваленные сессии - вполне законно.

Разъяснение прозвучало в рамках масштабного проекта АЮР "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса", который в начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

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