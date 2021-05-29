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29.05.2021 14:23
Рубрика: Общество

Юристы напомнили о запрете отчислять детей из школ за перепалки с учителем

Текст: Владислав Куликов
Ассоциация юристов России напомнила, что закон запрещает отчислять из школ детей, вступивших в перепалку с учителем.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Точно такие же правила распространяются и на студентов. Так что спорить с преподавателем в вузе это нормально, и даже если студент погорячится - само по себе это не повод указывать ему на дверь.

"Основания для отчисления обучающегося предусмотрены ФЗ "Об образовании", - пояснила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. - Так, согласно ст. 61 вышеупомянутого законодательного акта, образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе обучающегося или родителей, по инициативе образовательной организации в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

А также в случае нарушения порядка приема в образовательную организацию, в результате которого по вине обучающегося он был зачислен, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, его родителей или образовательной организации".

Она подчеркнула: как следует из анализа указанной нормы, конфликт между преподавателем и обучающимся, выразившийся, в частности, в т.н. "перепалке", не может служить основанием для издания приказа об отчислении и прекращении образовательных правоотношений. Зато отчислить студента за слишком длинные "хвосты" и проваленные сессии - вполне законно.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Разъяснение прозвучало в рамках масштабного проекта АЮР "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса", который в начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Юридические консультации абсолютно бесплатны, все вопросы и ответы проходят модерацию со стороны Ассоциации юристов России. Заявку на бесплатную консультацию можно оставить на сайте и по телефону "горячей линии": 8-800-201-84-97.

Также в регионах России работают 25 центров бесплатной юридической помощи, где можно получить личную консультацию.

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