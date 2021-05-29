Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" взлетел со второй попытки

С китайского космодрома Вэньчан на острове Хайнань состоялся запуск космического грузовика "Тяньчжоу-2".

Аппарат выведен на орбиту со второй попытки при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-7". Запланированный на 19 мая старт был отменен по техническим причинам.

Как сообщает ТАСС, космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" должен состыковаться с главным модулем "Тяньхэ" создаваемой на орбите китайской космической станции. Корабль доставит на модуль "Тяньхэ" 4,69 тонны груза и 1,95 тонны топлива.

Китайская модульная космическая станция будет находиться на высоте от 340 до 450 километров. Она может принимать от трех до шести космонавтов. Планируется что китайская национальная космическая станция заработает в 2022 году.