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29.05.2021 16:52
Рубрика: Общество

Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" взлетел со второй попытки

Текст: Николай Грищенко
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

С китайского космодрома Вэньчан на острове Хайнань состоялся запуск космического грузовика "Тяньчжоу-2".

Фото: roscosmos.ru
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Аппарат выведен на орбиту со второй попытки при помощи двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-7". Запланированный на 19 мая старт был отменен по техническим причинам.

Как сообщает ТАСС, космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" должен состыковаться с главным модулем "Тяньхэ" создаваемой на орбите китайской космической станции. Корабль доставит на модуль "Тяньхэ" 4,69 тонны груза и 1,95 тонны топлива.

Китайская модульная космическая станция будет находиться на высоте от 340 до 450 километров. Она может принимать от трех до шести космонавтов. Планируется что китайская национальная космическая станция заработает в 2022 году.

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