Лауреатом "Нацбеста-2021" стал Александр Пелевин

Имя лауреата 21-го сезона премии "Национальный бестселлер" объявили на торжественной церемонии в петербургском Доме актёра. Победитель получит 600 тысяч рублей, которые разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором.

Из шести финалистов Григорий Ивлиев, руководитель Роспатента, возглавивший в этом году Малое жюри, проголосовал за Александра Пелевина с книгой "Покров-17".

Ивлиеву пришлось голосовать, потому что все шестеро членов жюри отдали свои голоса разным финалистам. Которые набрали, таким образом, по одному голосу каждый. Такая ситуация в Нацбесте сложилась впервые за 21 год его проведения.

Лауреат получит 600 тысяч рублей, которые он разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором.

Прочие пять финалистов премии получат по 60 тысяч рублей.

В ходе церемонии была также вручена награда прошлогоднему победителю (и нынешнему члену жюри) Михаилу Елизарову: в 2020 году из-за ковидных ограничений итоги "Нацбеста" подводились исключительно онлайн. Премиальные тарелки прошлого года вручили не только Елизарову, но и всем финалистам.