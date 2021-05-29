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29.05.2021 21:57
Рубрика: Культура

Лауреатом "Нацбеста-2021" стал Александр Пелевин

Текст: Ирина Зайцева
Имя лауреата 21-го сезона премии "Национальный бестселлер" объявили на торжественной церемонии в петербургском Доме актёра. Победитель получит 600 тысяч рублей, которые разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором.
Фото: Владимир Солнцев/ ТАСС Фото: Владимир Солнцев/ ТАСС
Фото: Владимир Солнцев/ ТАСС

Из шести финалистов Григорий Ивлиев, руководитель Роспатента, возглавивший в этом году Малое жюри, проголосовал за Александра Пелевина с книгой "Покров-17".

Фото: iStock
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Ивлиеву пришлось голосовать, потому что все шестеро членов жюри отдали свои голоса разным финалистам. Которые набрали, таким образом, по одному голосу каждый. Такая ситуация в Нацбесте сложилась впервые за 21 год его проведения.

Лауреат получит 600 тысяч рублей, которые он разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором.

Прочие пять финалистов премии получат по 60 тысяч рублей.

В ходе церемонии была также вручена награда прошлогоднему победителю (и нынешнему члену жюри) Михаилу Елизарову: в 2020 году из-за ковидных ограничений итоги "Нацбеста" подводились исключительно онлайн. Премиальные тарелки прошлого года вручили не только Елизарову, но и всем финалистам.

Культура Литература

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