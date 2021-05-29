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29.05.2021 15:42
Рубрика: Экономика

Lufthansa продолжит полеты в Россию по измененному маршруту

Текст: Алексей Дуэль

Немецкая авиакомпания Lufthansa продолжит полеты в Россию по новому маршруту в обход Беларуси. О том, что получено разрешение властей нашей страны использовать иную трассу, сообщил представитель перевозчика, передает ТАСС.

"Все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в настоящее время избегают воздушное пространство Беларуси, - сообщила представитель авиакомпании. - Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре - в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено авиационными ведомствами".

Ранее о согласовании нового маршрута для полетов в Россию сообщила авиакомпания Air France.

Приостановить полеты над территорией Беларуси рекомендовало Европейское агентство по авиационной безопасности после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

Росавиация объяснила задержки в выдаче разрешений на полеты
Экономика Транспорт Авиатранспорт Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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