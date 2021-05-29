Возобновляются рейсы Air France между Парижем и Москвой

Субботний рейс Air France из Парижа в Москву станет первым для авиакомпании после перерыва, связанного с ограничением полетов европейских компаний над Беларусью, передают РИА Новости.

Российские авиационные власти выдали французскому перевозчику разрешение на полеты по новому маршруту. До этого не состоялись две пары рейсов между столицами Франции и России 26 и 28 мая.

"Субботний рейс в пути, разрешение получено", - сообщил представитель авиакомпании.

Проблемы с авиасообщением начались после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о его минировании.

Власти ряда европейских стран связали этот инцидент с тем, что на борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. После приземления самолета он был задержан.

В результате некоторые страны запретили белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство и рекомендовали своим перевозчикам не летать над территорией Беларуси. Из-за этого, в том числе, на несколько дней нарушилось нормальное авиасообщение между Европой и Россией.