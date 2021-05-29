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29.05.2021 13:53
Рубрика: Экономика

Возобновляются рейсы Air France между Парижем и Москвой

Текст: Алексей Дуэль

Субботний рейс Air France из Парижа в Москву станет первым для авиакомпании после перерыва, связанного с ограничением полетов европейских компаний над Беларусью, передают РИА Новости.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Росавиация объяснила задержки в выдаче разрешений на полеты

Российские авиационные власти выдали французскому перевозчику разрешение на полеты по новому маршруту. До этого не состоялись две пары рейсов между столицами Франции и России 26 и 28 мая.

"Субботний рейс в пути, разрешение получено", - сообщил представитель авиакомпании.

Проблемы с авиасообщением начались после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о его минировании.

Власти ряда европейских стран связали этот инцидент с тем, что на борту находился Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. После приземления самолета он был задержан.

В результате некоторые страны запретили белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство и рекомендовали своим перевозчикам не летать над территорией Беларуси. Из-за этого, в том числе, на несколько дней нарушилось нормальное авиасообщение между Европой и Россией.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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